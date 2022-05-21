Suriyeli sığınmacılarla ilgili anket yapıldı! Yüzde 42'lik kesim derhal gönderilmelerini istiyor - Haberler

Son aylarda ülke gündemine oturan ekonomik gelişmeler ve sığınmacıların durumu, araştırma şirketlerinin yaptığı çalışmalarda da ele alınıyor. Halkın bir kısmı sığınmacıların derhal gönderilmesini isterken, bir kısım ise tam tersini düşünüyor. Özellikle muhalefet liderlerinin neredeyse tamamı, seçimlere yönelik stratejisinde sığınmacı konusuna ağırlık verip ilk fırsatta bu kişilerin ülkelerine yollanacağını dile getiriyor.

YÜZDE 42.8'İ "HEMEN GÖNDERİLSİN" DİYOR

Sosyal medyanın da bir numaralı gündemi olan sığınmacı meselesi, son olarak Areda Araştırma'nın anketinde ele alındı. Yenişafak yazarı Mehmet Acet'in aktardığı anket sonuçlarına göre Suriyeli sığınmacılar konusunda sorulan soruya vatandaşların yüzde 42.8'i "Hemen gönderilsin" dedi.

"GÖNDERİLMELERİNE GEREK YOK" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 3.8

Çalışmanın detaylarına bakıldığında ankete katılanların yüzde 31.2'si "Suriye'de barış sağlandıktan sonra hepsi gönderilsin" yanıtını verdi. "Barış sağlanınca faydalı olanlar kalsın, diğerleri gönderilsin" diyenler yüzde 22,2 oranında kalırken; "Hiçbirinin gönderilmesine gerek yoktur" diyenlerin oranı ise yüzde 3,8 oldu.

GİTMELERİNİ EN ÇOK İSTEYEN İYİ PARTİ SEÇMENİ OLDU

Ayrıca cevaplara göre dağılımda CHP seçmeninin yüzde 73,7'sinin, İYİ Parti seçmeninin yüzde 91,5'nin ve HDP seçmeninin de yüzde 54,5'nin "Hepsi derhal gönderilsin" dediği tespit edildi. Öte yandan AK Parti seçmeninin yüzde 16,1'i, MHP seçmeninin de yüzde 21,8'nin "Derhal gönderilsin" dediği ortaya çıktı.

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