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Suriyeli Mustafa Mohammed, 8 Yıl Sonra Memleketine Döndü

Suriyeli Mustafa Mohammed, 8 Yıl Sonra Memleketine Döndü
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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtulan Tel Rıfat'a geri dönen 47 yaşındaki Suriyeli Mustafa Mohammed, ailesini de yanına almak için hazırlıklara başladı. 8 yıl süren göç sürecinin ardından memleketine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Tel Rıfat'ta amcasının oğlunu öldürdüğü ve iki akrabasını sakat bıraktığı 47 yaşındaki Suriyeli Mustafa Mohammed, göçe zorlandığı memleketine yıllar sonra dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Halep'in Tel Rıfat ilçesini 2016 yılında işgal eden terör örgütü PKK/ Ypg, burada yaşayan binlerce sivili göçe zorladı, bazılarını ise öldürdü veya sakat bıraktı.

Yaklaşık 8 yıl boyunca ilçeyi işgal eden terör örgütü PKK/ Ypg'nin varlığı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'yla 1 Aralık'ta son buldu.

Fırat'ın batısında yer alan terör yuvası Tel Rıfat'ın temizlenmesinin ardından ilçeye dönüşler de başladı.

Türkiye'de yaşayan ve Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

Ülkesine dönenlerden biri de 8 yıl önce terör örgütünün saldırıları nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli 3 çocuk babası 47 yaşındaki Mustafa Mohammed oldu.

Mohammed, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıl önce Tel Rıfat'tan Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin vatanlarını yıllarca işgal ettiğini ve bu yüzden oraya gidemediğini belirten Mohammed, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK/ Ypg, Tel Rıfat'ı işgal etti. Amcamın oğlunu öldürdüler, 2 amcamın oğlu ise sakat kaldı. Çok şükür şimdi Türkiye'nin desteğiyle memleketim terörden temizlendi, özgürlüğüne kavuştu, o yüzden de evime dönmeye karar verdim. Oralar güvene kavuştu, oralarda artık sıkıntı yok, PKK ve YPG yok. Tel Rıfat'a, memleketime yeniden döneceğim için çok sevinçliyim. Tam 8 yıldır oraları görmedim."

Topraklarına kavuştuğu zaman ilk işinin evini düzenlemek olduğunu ifade eden Mohammed, "Ailem şu an Kilis'te. Önce ben gideceğim, evimi ve işimi düzenledikten sonra ailemi de yanıma alacağım." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel
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