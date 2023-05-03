Suriyeli koca ekmek bıçağıyla katliam yaptı, 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'da aile içi tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. Eşi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği olayda, kayınpederi ile kayınbıraderi ise ağır yaralandı.

ADANA'da aile içinde yaşanan tartışma sırasında cinnet getiren Suriye uyruklu koca, ekmek bıçağıyla evde katliam yaptı. Eşi ve kayınvalidesinin hayatını kaybettiği olayda, kayınpederi ile kayınbıraderi ise ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), henüz bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı. Eve alkollü geldiği öğrenilen Durmuş, tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Baba'yı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve kayınbiraderi Yahya Baba'nın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İnayet Hellah'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İptahal Baba, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba'nın tedavileri sürdürülüyor.

Olaydan sonra polise teslim olan Özgür Durmuş, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.