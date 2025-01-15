Üye Girişi
Haberler
Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık

Anlaşma an meselesi! Haritayı alan Hamas'tan İsrail'e yeşil ışık
Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret

Suriye'deki yeni yönetimden Ankara'ya ilk ziyaret
İstanbul Barosu olağanüstü genel kurula gidiyor

İstanbul Barosu'ndan olağanüstü genel kurul kararı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku

Suriyeli İkizlerden Duygusal Veda: Okul Arkadaşlarına Elveda

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye dönme kararı alan Suriyeli ikiz kardeşler Semur ve Hüseyin, Gaziantep'teki anaokuluna duygusal bir veda gerçekleştirdi. Okul arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaşan ikizlerin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Suriyeli ikizlerden okul arkadaşlarına duygusal veda

Ülkesine dönme kararı alan Suriyeli ikiz kardeşler, Nizip Zeugma Anaokulu'na veda etti

İkizlerin bazı arkadaşları göz yaşı döktü bazıları ise son kez sarıldı

GAZİANTEP - Esad rejimin devrilmesinin ardından ülkesine dönme kararı alan Suriyeli El Talip ailesinin ikizleri Semur ve Hüseyin, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki okullarına veda etti. İkizlerin vedası sırasında duygusal anlar yaşanırken bazı çocuklar göz yaşlarını tutamadı.

Esad rejimin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler de ülkelerine dönmeye devam ediyor. Gaziantep Nizip ilçesinde yaşayan Suriyeli El Talip ailesi de özgürlüğüne kavuşan ülkelerine dönme kararı aldı. Dönme kararı sonrası Nizip Zeugma Anaokulu'nda okuyan ailenin 5 yaşındaki ikizleri Semur ve Hüseyin El Talip ise okul arkadaşları ve öğretmenleriyle vedalaştı. Semur ve Hüseyin'in arkadaşları ile öğretmenlerine vedası ise duygusal oldu. İkizlerin vedası sırasında bazı arkadaşları göz yaşlarına hakim olamazken bazı arkadaşları ise sarılarak veda etti. İkizler de beraber eğitim gördükleri okul arkadaşlarına el sallayarak veda etti.

"Allah tüm Türkiye'den razı olsun"

Esad rejimi sonrası yıllardır hasret kaldıkları ülkelerine dönme kararı aldıklarını söyleyen baba El Talip (28), "Biz artık ülkemiz Suriye'ye dönüyoruz. Allah tüm Türkiye'den razı olsun" diye konuştu.

Suriyeli İkizlerden Duygusal Veda: Okul Arkadaşlarına Elveda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - Güncel
img

Tedavi gören Filiz Akın'dan yeni paylaşım!
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede dehşet: 16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı

16 yaşındaki öğrenci müdür yardımcısını boğazından bıçakladı
ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu

ABD enflasyon verileri kripto piyasasında %5 artışa neden oldu
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.