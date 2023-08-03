Suriyeli Genç Sulama Kanalında Boğuldu

Osmaniye'de sulama kanalına giren Suriyeli genç akıntıya kapılarak boğuldu, 2 arkadaşı ise kurtuldu. Olay sonrası sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma soruşturma başlattı.

OSMANİYE'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Suriye uyruklu Muhammed Musullu (22) boğuldu, 2 arkadaşı ise son anda kurtuldu.

Olay, saat 15.00 sularında, Kesmeburun köyü yakınlarında meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Suriye uyruklu Muhammed Musullu ile arkadaşı, aynı ülke vatandaşı 2 kişi akıntıya kapıldı. Muhammed Musullu kaybolurken, arkadaşlarından biri kendi imkanlarıyla sudan çıktı, diğeri ise çevredekiler tarafından atılan ipe tutunarak kurtuldu.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.