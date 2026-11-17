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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan ve Güler, Suriyeli mevkidaşları Şeybani ve Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Kaynak: AA