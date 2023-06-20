Mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Şüpheliyi darp edip evini taşladılar

Eskişehir'de Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriyeli uyruk A.E.'ye saldırarak darbetti.

Eskişehir'de küçük bir erkek çocuğunu rahatsız ettiği iddia edilen Suriye uyruklu A.E., toplanan mahalleli tarafından darbedildi. Sığındığı ev taşlanan ve başından yaralanan Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılırken, polis mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, MAHALLELİ TOPLANDI

Tepebaşı ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde oturan Suriye uyruklu A.E., iddiaya göre Uluzafer Caddesi'nde küçük bir erkek çocuğunu taciz etti. Olayı fark eden çocuğun ailesinin tepki göstermesi üzerine toplanan mahalleli, Suriye uyruklu A.E.'ye saldırarak darbetti. A.E.'nin sığındığı sokaktaki bir ev ise taşlandı.

GÖZALTINA ALINDI

Camları kırılan evden polis ekiplerince çıkarılan ve başından yaralanan A.E., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince mahallede geniş güvenlik tedbiri alınarak, toplanan kalabalık dağıtıldı. Erkek çocuğu ve ailesi ise ifadeleri için Çocuk Şubesi Müdürlüğü'ne götürüldü. Suriye uyruklu A.E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

İşte mahalleden gelen kareler;