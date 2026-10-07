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Suriye, Yemen savaşına katılma iddialarını yalanladı, Suudi Arabistan'ı destekliyor

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Suriye, Yemen'deki savaşa katılabileceği iddialarını yalanladı. Şam yönetimi, Yemen'deki gelişmelere ilişkin tutumunun güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında Suudi Arabistan'ın yanında durmak olduğunu açıkladı.

Suriye, hükümet destekli güçler ile İran destekli Husiler arasında çatışmaların yaşandığı " Yemen'deki savaşa" katılabileceği iddialarını yalanladı.

Suriye Enformasyon Bakanlığına bağlı Dış Medya Departmanının resmi X hesabından, Şam yönetiminin " Yemen'deki savaşa" katılabileceği yönünde iddiaların yer aldığı habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Yemen'deki gelişmelere ilişkin Şam yönetiminin tutumunun "güvenliğine ve istikrarına yönelik tehditler karşısında kararlılıkla Suudi Arabistan'ın yanında durmak" olduğu belirtildi.

Suriye'nin Yemen'deki savaşa katılabileceğine dair iddiaların yer aldığı haberin yalanlandığı açıklamada, " Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil; istikrar, barış ve iş birliği üzerine odaklanmaktadır." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan merkezli Asharq News televizyonu, Suriye'nin "Yemen'deki savaşa" katılabileceğini iddia etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın bugün Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatılarak, henüz nihai bir karara varmayan Şam yönetiminin söz konusu olasılığı değerlendirdiği ileri sürüldü.

Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar son günlerde özellikle Taiz ve Babulmendeb Boğazı çevresinde yoğunlaştı. Hükümet güçleri, Husilerin ilerleyişine karşı "Yemen Şafağı" operasyonunu başlatırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu operasyona hava desteği sağlıyor.

Kaynak: AA
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