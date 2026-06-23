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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Şam'da Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştü

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moritanyalı mevkidaşı Muhammed Salim Veled Merzuk ile Şam'da bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliği imkanlarını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şeybani, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ve beraberindeki heyetiyle Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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