Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Şam'da Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şeybani, Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ve beraberindeki heyetiyle Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ile Moritanya arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik konular masaya yatırıldı.