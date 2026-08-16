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Suriye ve Katar'dan Yeniden İmar Görüşmesi

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Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Katar Başbakanı Al Sani ile telefonla görüşerek Orta Doğu'daki son gelişmeleri, Suriye'nin yeniden imar sürecini ve ikili işbirliğini ele aldı; Arap dünyasında koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kalındı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bölgedeki son gelişmeleri ve Suriye'nin yeniden imar sürecini görüştü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şeybani, Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Orta Doğu'daki son gelişmeler ve bu gelişmelerin Arap dünyasına yansımalarının ele alındığı görüşmede, Suriye'nin yeniden imar süreci konuşuldu.

İki ülke arasındaki ilişkileri ve ikili işbirliğinin geliştirilmesini görüşen Şeybani ve Al Sani, Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmaların güçlendirilmesine yönelik adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin Suriye'nin yeniden imarı ve erken toparlanma sürecine katkı sağlamasının önemine vurgu yapıldı.

Şeybani ve Al Sani ayrıca, çeşitli alanlarda istişare ve koordinasyonun artırılması konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA
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