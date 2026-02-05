Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransız mevkidaşı Barrot'la ülkesindeki son gelişmeleri görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye'deki son durum, Cezire bölgesindeki entegrasyon süreci ve iki ülke arasındaki işbirliği konularını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye'deki son gelişmeleri görüştüklerini belirtti.

Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında başkent Şam'ı ziyaret eden Barrot ile bir araya geldiğini ifade etti.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Şeybani, Barrot ile görüşmesinde Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu kapsayan "Cezire bölgesinde" entegrasyonu tamamlamak üzere atılacak adımları da konuştuklarını kaydetti.

Suriye halkı için sürdürülebilir istikrarı sağlamlaştırmak çabaları doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra hapishanelerin ve kampların idaresi gibi konuları da görüştüklerine işaret eden Şeybani, Barrot ile ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
