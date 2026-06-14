Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ile görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İstanbul'da görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar ele alındı.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile İstanbul'da görüştü.
Suriye Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki sayfasından yapılan paylaşıma göre, Şeybani, İstanbul'da Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.
Görüşmede, Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.
Taraflar ayrıca uluslararası gelişmeleri değerlendirerek, bölgede istikrarın sağlanması ve sürdürülmesine yönelik yürütülen çabalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.