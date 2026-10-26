Suriye TV'ye göre Ürdün'ün Dera'ya düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil öldü

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Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde, Ürdün tarafından düzenlenen hava saldırılarında beş kişinin öldüğü belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'deki habere göre, Ürdün'ün Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu beş sivil hayatını kaybetti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Kerek'teki kilise saldırısına misilleme kapsamında Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklayarak saldırıyı Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA