Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'deki Harp Enstitülerini Ziyaret Etti
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Türkiye'deki Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitülerini ziyaret ederek, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu.
Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Türkiye'deki Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitülerine ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye göre, harp enstitülerine ziyarette bulunan heyete Bakanlık adına Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlık etti.
Taraflar, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliğini güçlendirme ve tecrübe paylaşımını artırma konularında fikir alışverişinde bulundu.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel