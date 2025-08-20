Suriye Savunma Bakanlığı Heyeti Türkiye'deki Harp Enstitülerini Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet, Türkiye'deki Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitülerini ziyaret ederek, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliği hakkında görüşmelerde bulundu.

Suriye Savunma Bakanlığından bir heyet, Türkiye'deki Milli Savunma Üniversitesine bağlı harp enstitülerine ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'ye göre, harp enstitülerine ziyarette bulunan heyete Bakanlık adına Tümgeneral Abdurrahman Serhan başkanlık etti.

Taraflar, savunma alanında eğitim ve öğretime yönelik işbirliğini güçlendirme ve tecrübe paylaşımını artırma konularında fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar

Kalabalık grup soluğu belediyede aldı, meclis salonu bir anda karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin sahip çıktığı tutuklu Selahattin Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim

Bahçeli'nin sahip çıktığı Yılmaz: İnanılmaz bir kumpasın içindeyim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.