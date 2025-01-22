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Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'ye net mesaj! Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptılar

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Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, terör örgütü PKK/YPG'ye, "Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli" uyarısında bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini de anlatan Ebu Kasra, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" dedi.

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, başkent Şam'da bir grup basın mensubuna dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PKK/YPG KONUSUNDA HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Ebu Kasra, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'ye, "Ulusal Diyalog Konferansı'ndan önce kendini feshetmeli." uyarısında bulundu. Silahlı grupların kendilerini feshedip Savunma Bakanlığı çatısı altında toplanması konusunda PKK/YPG'nin durumunun hatırlatılması üzerine Ebu Kasra, "Müzakereler sürüyor. Her türlü senaryoya hazırız." dedi. PKK/YPG'nin, "hapishanelerinde 10 bin DEAŞ'lının olduğu" iddiasını anımsatan Ebu Kasra, doğru rakamın 2 bin 500 olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL OLACAK"

Ebu Kasra, "Ordunun donatılması için Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacağız." ifadesini kullandı. "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" diyen Ebu Kasra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığı konusunu Türk yetkililerle görüşmeye devam ettiklerini anlattı.

İSRAİL İŞGALİ ALTINDAKİ TOPRAKLAR

Baas rejiminin yıkılmasının ardından İsrail ordusunun Golan Tepeleri ve tampon bölgenin de ilerisine geçerek Suriye topraklarındaki işgali sürdürmesine ilişkin ise Ebu Kasra, "İsrail'in güneydeki ilerleyişini durdurmak için arabulucularla iletişimdeyiz. Çekilmeleri için baskı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin yeni yönetiminden PKK/YPG'ye net mesaj! Türkiye ile ilişkilere vurgu yaptılar
Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDağıstan:

İlişkiler mükemmel. Yap oradan Gümtük Vergilerine %300-500 zam...

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