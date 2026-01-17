Haberler

Suriye ordusu: YPG/SDG anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin Rakka kırsalındaki mayın döşeme eylemine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Ordunun anlayışını bozan tarafın sorumlu olacağı belirtildi. Halep kırsalında kontrol sağlanan bölgeler ve askeri önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının Rakka kırsalının batısında yer alan Şuaib ez-Zikr Köprüsü'ne mayın döşeyerek anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalıştığını ve bunun "çok vahim sonuçlar" doğurabileceğini belirtti.

Suriye resmi ajansı SANA'da yer alan ordu açıklamasında, YPG/SDG militanlarının Suriye askerlerini hedef aldığı ve anlaşmayı açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Ordu yetkilileri, bölgede yaşanabilecek tüm sonuçlardan anlaşmayı bozan tarafın sorumlu olacağını belirtirken ordunun sahadaki askeri tedbirleri artırarak güvenliği sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmeler üzerine Fırat Nehri'nin batısındaki bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği duyuruldu.

Suriye ordusu, Halep kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında Deyr Hafir ve Meskene'yi kontrol altına aldı. Ordu birliklerinin, farklı bir hat üzerinden Rakka il sınırında yer alan Dibsi Afnan beldesini de kontrol altına aldığı duyurulmuştu.

Yetkililer, Halep kırsalındaki operasyonlarda 34 köyün kontrol altına alındığını, 200'den fazla terör örgütü YPG/SDG unsurunun silahlarıyla birlikte güvenli şekilde bölgeden geçişine izin verildiğini açıklamıştı.

YPG/SDG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının Deyr Hafir ve Meskene'den çekilerek Fırat Nehri'nin doğusuna geçeceğini söylemişti.

Deyr Hafir ve Meskene'de kontrolü sağlayan ordu güçlerinin ilerleyişi sırasında teröristlerin açtığı ateşte 2 Suriye askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
