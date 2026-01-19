Şam yönetimi, anlaşma kapsamında Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakları çatışma yaşanmadan devralıyor

Suriye ordusu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması kapsamında, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka bölgesinden Türkiye sınırına uzanan toprakları çatışmasız şekilde devralmaya devam ediyor.

Suriye ordusunun sabah saatlerinde Münbiç'in güneydoğusundaki Tişrin Barajı'nı devralmasının ardından bu bölgeden Fırah Nehri'nin karşısına geçen birlikler, Ayn el-Arab ile Rakka kent merkezi arasındaki sahaya ilerliyor.

Suriye ordusunun ilerlediği bir başka nokta ise Fırat Nehri'nin doğusunda ve Rakka'nın kuzeyinde yer alan Ayn İsa beldesi kavşağı olarak öne çıkıyor. Buradaki güçler de çatışma yaşanmaksızın Ayn el-Arab bölgesinin güney kesimlerindeki toprakları devralıyor.

Suriye güçleri, anlaşma kapsamında bu sabah itibarıyla çatışma olmaksızın Ayn İsa beldesine hakim oldu.

Üçüncü ilerleme hattı ise Rakka merkezden, Tel Abyad-Rasulayn hattına doğru çatışma yaşanmaksınız tamamlandı.

Anlaşma kapsamında, örgüt Rakka ve Deyrizor illerinden tamamen çıkmayı kabul ettiğini teyit etmişti.

Dün akşam varılan anlaşma öncesinde Suriye ordusu, M4 kara yolu üzerindeki Ayn İsa beldesine hakim olarak Ayn el-Arab ile Haseke arasındaki kara yolu bağlantısına hakim olmuştu.