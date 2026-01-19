Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Münbiç'in güneybatısında YPG/SDG'nin işgali altındaki Tişrin Barajı'nda tam kontrol sağladı. Askari operasyon sonucunda örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığı bildirildi.
Suriye ordusunun, Münbiç'in güneybatısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tişrin Barajı'nı kontrol altına aldığı bildirildi.
Münbiç'teki AA ekibinin bildirdiğine göre, Suriye ordu birlikleri yürüttükleri askeri operasyon sonucunda Tişrin Barajı'nda tam kontrol sağladı.
AA ekibi, sabah saatlerinde, örgüt unsurlarının baraj sahasından çekilmeye başladığını aktarmıştı.
Suriye ordusunun, 15 Ocak Perşembe akşamı örgüte yönelik başlattığı operasyonda baraj çevresinde zaman zaman şiddetli çatışmalar çıkmış ama pozisyonlarda değişiklik olmamıştı.
Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel