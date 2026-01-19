Haberler

Suriye ordusunun kontrolü sağladığı Tişrin Barajı'nın altında YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu bulundu
Haberin Videosunu İzle
Suriye ordusu, çatışma olmaksızın devraldığı Tişrin Barajı'nda YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu tespit etti. Depoda patlayıcılar, kamikaze İHA'lar ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Suriye ordusu, varılan anlaşma doğrultusunda çatışma olmaksızın devraldığı Münbiç'in güneybatısındaki Tişrin Barajı'nın altında terör örgütü YPG/SDG'ye ait mühimmat deposu tespit etti.

Suriye güçleri, terör örgütü unsurlarından çatışma olmaksızın devraldığı Tişrin Barajı'nda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar sırasında Tişrin Barajı'nın altında terör örgütünün mühimmat deposu bulundu.

Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve hava mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi.

Suriye birlikleri, barajın altındaki bölmede yer alan terör örgütü sembollerini de indirdi.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusu bu sabah Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı'nın kontrolünü çatışma olmaksızın devralmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
