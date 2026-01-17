Haberler

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine girmeye başladığını açıkladı

Suriye ordusu, YPG/SDG'nin kontrolündeki Tabka kentine farklı noktalardan giriş yaparken, havaalanındaki terör mensuplarını da kuşatma altına aldı. Çatışmalar devam ediyor.

DEYR Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısında yer alan, terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
