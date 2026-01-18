Haberler

Suriye ordusu Rakka'nın Tabka ilçesinde kontrolü sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolü, YPG/SDG terör örgütünden alınarak Suriye ordusuna geçti. 483 YPG/SDG üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.

Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Suriye Ordusu Operasyonlar Dairesi'ne dayandırdığı haberine göre, ordu stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı'.

Haberde ilçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi de terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için yetkililerle iletişime geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Okan Buruk'tan manavda çıkan görüntüsü sonrası ilk açıklama

Manavda çıkan görüntüsü ile ilgili suskunluğunu bozdu
Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle

Dursun Özbek'ten maç sonrası olay hamle
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Sıcak bölgede yeni cephe! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar var
Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli

O ilimizde üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası

Galatasaray için çok konuşulacak transfer iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz