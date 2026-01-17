Haberler

Suriye ordusu, YPG/SDG'ye yönelik operasyonu Fırat Nehri'nin doğusuna genişletme sinyali verdi

Suriye ordusu, PKK'nın ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzanan yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı. Ordu, civardaki sivil halkı terör örgütü unsurlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

DEYR Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına ulaşacak şekilde yeni bir askeri bölge duyurusu yaptı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, Suriye ordusunun, PKK terör örgütünün ordu güçlerini hedef almasının ardından Fırat'ın batısındaki bölgeyi kapalı askeri bölge ilan ettiği belirtildi.

Askeri bölge ilan edilen alanın haritasının da paylaşıldığı haberde, askeri bölgenin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka kent merkezinin sıfır noktasına uzandığı görüldü.

Ordu, Fırat'ın batısındaki bölgedeki sivil halkı terör örgütü PKK, eski rejimin kalıntıları ve terör örgütü YPG/SDG mevzilerinden derhal uzaklaşma çağrısında bulundu.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta başta Deyr Hafir ve Meskene olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında terör örgütünün işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, dün akşam 22.00'da başlayan operasyonla iki bölgeyi kontrolüne almıştı.

Meskene üzerinden ilerleyen ordu, örgütün işgalinde olan, Rakka ilinin güneybatı ucundaki Dibsi Afnan bölgesine de hakim olup, il çevresindeki tahkimatını artırmaya başlamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
