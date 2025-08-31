PKK/YPG teröristlerinden Halep'e sızma girişimi! Suriye ordusu püskürttü

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Tel Maez köyünde PKK/YPG teröristlerinin sızma girişimini püskürttü. Suriye basınında yer alan haberde "PKK/YPG, topçu atışları yaptı. Ordu da ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdi" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusunun, Halep'in doğusundaki Tel Maez köyünde ordu mevzilerine sızma girişiminde bulunan PKK/ Ypg teröristlerini pusuya düşürerek püskürttüğü bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, PKK/YPG'li teröristler, Halep kırsalındaki Tel Maez köyünde pusuya düşen gruplarını kurtarmak amacıyla sızma girişiminde bulundu.

SURİYE ORDUSU SIZMAYI PÜSKÜRTTÜ

Teröristlerin ordu mevzilerini hedef aldığı aktarılan haberde, "Çatışmalar hafif silahlarla başladı. PKK/YPG, topçu atışları yaptı. Ordu da ağır silahlarla karşılık verip bölgeye takviye gönderdi." ifadeleri kullanıldı. Haberde, Suriye ordusunun sızma girişimini püskürttü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

