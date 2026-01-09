Haberler

Suriye Ordusu: Şeyh Maksut Mahallesinde İkinci Bir Duyuruya Kadar Tam Bir Sokağa Çıkma Yasağı İlan Ediyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, ateşkesin ardından Şeyh Maksut mahallesinde ikinci kez tahliye süresinin dolmasının ardından sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgedeki çatışmaların yoğunlaştığı ve sivillerin güvenliği için önlemler alındığı bildirildi.

(DİYARBAKIR) - Suriye ordusu, ateşkesin ardından SDG üyelerine tahliye için verdiği ikinci kez süre doldu. Ordu tarafından yapılan duyuruda çatışmaların yaşandığı Halep'teki Şeyh Maksut mahallesinde 18.30'dan itibaren ikinci bir duyura kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde salı gününde başlayan çatışmalarda ateş süreci devam ediyor.

Suriye ordusu, SDG üyelerinin Şeyh Maksut mahallesini boşaltmaları ve sivillerin tahliyesi için yerel saatler 16.00 ile 18.00 arasında insani koridor açacağı duyurmuştu. Sürenin dolmasının ardından Suriye ordusu tarafından yapılan duyuruda, saat 18.30'dan itibaren Şeyh Maksut'ta sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şeyh Maksut mahallesini kapalı askeri bölge ilan ediyoruz. Şeyh Maksut mahallesinde saat 18: 30'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar tam bir sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. Mahallede yaşayan sivil halkımıza pencerelerden uzak durmalarını, alt katlara inmelerini ve SDF mevzilerine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunuyoruz."

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye ordusu ve SGD üyeleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
YPG, operasyon öncesi sivilleri canlı kalkan yapıyor

Büyük operasyon öncesi YPG, kendisinden bekleneni yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Ünlü oyuncunun tarzı olay oldu

Gören dönüp bir daha baktı
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek

Üç kurum, Tunahan'ın ailesine 5 milyon TL manevi tazminat ödeyecek
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti