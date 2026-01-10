Haberler

Suriye devlet televizyonu: Ordu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesinin üçte ikisinde kontrolü sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye ordusu, Halep'teki Şeyh Maksud Mahallesi'nde YPG/SDG'ye karşı başlattığı operasyonda önemli ilerlemeler kaydetti. Mahallenin üçte ikisinde tarama işlemleri tamamlandı ve birçok silah ile mühimmat ele geçirildi.

Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Halep'teki operasyon, terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması ve unsurlarını vatandaşların evlerinde konuşlandırması nedeniyle zorluklarla sürdürülüyor.

Suriye ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin sokaklarında onlarca mayını temizleyerek, mahallenin üçte ikisinde kontrolü sağladı.

Operasyon sırasında terör örgütü YPG/SDG'ye bağlı bazı kişiler gözaltına alınırken, ağır ve orta çaplı silahlar, çok miktarda mühimmat, hafif silahlar ve patlayıcı düzenekler ele geçirildi.

Ordu, tarama işlemlerinin tamamlanmasının ardından iç güvenlik güçlerinin mahalleye gireceğini açıkladı.

Kaynak: AA / Eşref Musa - Güncel
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti