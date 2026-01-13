Suriye Ordusu, Halep'in Doğusundaki Bazı Mahalleleri Askeri Bölge İlan Etti

(ANKARA) – Suriye Ordusu, "Halep'in doğusunda yer alan Deir Hafer, Babiri, Qawas ve Maskana mahallelerinin askeri bölge ilan edildiğini" duyurdu.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "terör örgütü PKK/ Ypg'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bölgede silahlı unsurlarını mobilize etmeyi sürdürdüğü" öne sürüldü.

Açıklamada, "söz konusu bölgelerin Halep kentini hedef alan İran yapımı intihar dronları için fırlatma noktası olarak kullanıldığı iddia edilerek, kırmızıyla işaretlenen alanların bu tarihten itibaren kapalı askeri bölge olarak kabul edildiği" belirtildi. Sivil halka bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durmaları uyarısında bulunulan açıklamada, "bölgede bulunan tüm silahlı grupların Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiği" ifade edildi.

Suriye Arap Ordusu, "bölgede toplanan silahlı unsurların burayı suç faaliyetleri için bir üs olarak kullanmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" kaydetti.