Suriye Ordusu, Halep'in Doğusundaki Bazı Mahalleleri Askeri Bölge İlan Etti

Suriye Ordusu, Halep'in doğusundaki Deir Hafer, Babiri, Qawas ve Maskana mahallelerini askeri bölge ilan ederek, SDG'nin silahlı unsurlarını mobilize eden terör örgütü PKK/YPG'ye karşı önlemler alacağını duyurdu.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "terör örgütü PKK/ Ypg'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bölgede silahlı unsurlarını mobilize etmeyi sürdürdüğü" öne sürüldü.

Açıklamada, "söz konusu bölgelerin Halep kentini hedef alan İran yapımı intihar dronları için fırlatma noktası olarak kullanıldığı iddia edilerek, kırmızıyla işaretlenen alanların bu tarihten itibaren kapalı askeri bölge olarak kabul edildiği" belirtildi. Sivil halka bölgedeki SDG mevzilerinden uzak durmaları uyarısında bulunulan açıklamada, "bölgede bulunan tüm silahlı grupların Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerektiği" ifade edildi.

Suriye Arap Ordusu, "bölgede toplanan silahlı unsurların burayı suç faaliyetleri için bir üs olarak kullanmasını engellemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınacağını" kaydetti.

Kaynak: ANKA / Güncel
