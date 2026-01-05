Haberler

Suriye Ordusu, Halep'te devrik rejimle bağlantılı 8 kişiyi yakaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Ordusu, Halep'in doğusunda düzenlediği operasyonla, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Suriye Ordusu, Halep'in doğusunda düzenlenen operasyonda devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg'nin işgali altındaki bölgelere geçmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamasında, ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında, devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
AK Parti'den ABD'nin Maduro hamlesine ilk tepki

AK Parti'den ABD'nin Maduro'yu kaçırmasına ilk tepki
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş

Nefes kesen anlar! THY pilotundan ders olarak okutulacak iniş
İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı

İran yanıyor: 8 günlük bilanço korkutucu boyutlara ulaştı