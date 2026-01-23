Haberler

Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı

Şam Yönetimi, Rakka'daki El-Aktan Cezaevi'nin yönetimini devraldı
Güncelleme:
Suriye Ordusu, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi'ni Şam yönetimi altında devralarak, burada bulunan SDG unsurlarını Kobani'ye sevk etmeye başladı.

Suriye Ordusu'na bağlı birlikler, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi ve çevresinde bulunan SDG unsurlarının Halep'in doğusundaki Kobani kentine sevk edilmeye başlandığını, cezaevinin Şam yönetimi tarafından devralındığını duyurdu.

18 OCAK'TA VARILAN ANLAŞMANIN İLK ADIMI

Suriye Ordusu'nun Operasyonlar Birimi, orduya bağlı birliklerin, Rakka vilayetindeki El-Aktan Cezaevi ve çevresinde bulunan SDG unsurlarını, Halep'in doğusundaki Kobani kentine nakletmeye başladığını, bu adımın 18 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanmasına yönelik ilk adım olduğunu, cezaevinin yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından devralındığını açıkladı. Açıklamada ayrıca, ordunun SDG unsurlarına Kobani kenti çevresine kadar eşlik edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
