Suriye'nin Süveyda Kentine İnsani Yardım ve Ticari Konvoy Ulaştı

Suriye Arap Kızılayının koordinasyonunda hazırlanan 16 araçlık insani yardım konvoyu ile ticari malzeme taşıyan 100'den fazla tırın ülkenin güneyindeki Süveyda kentine ulaştırıldığı bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, 16 araçlık insani yardım konvoyu ile 100'den fazla tırdan oluşan ticari konvoy, Suriye Arap Kızılayı koordinasyonunda hazırlandı.

Yardım ve ticari konvoy, Süveyda'nın kuzey kırsalında yer alan Mtuneh koridoru üzerinden geçerek kent merkezine ulaştı.

Yardım konvoyunda gıda kolileri, hazır gıda, içme suyu ve çocuk bezinin de aralarında bulunduğu temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları?

?Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı belirtilmişti.