Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki Tüm Haklarını Geri Kazandı

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesini sosyal medya üzerinden kutladı.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'yi, OPCW'deki hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesinden dolayı kutluyorum. Bu, yeni Suriye hükümetinin kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyi ve uluslararası topluma sorumlu şekilde angaje olma taahhüdünü yansıtan anlamlı bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin uluslararası konumunu yeniden kazanmasını yansıtan tarihi bir adım kapsamında, bugün üye devletlerin eşi benzeri görülmemiş uzlaşısıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm haklarını ve ayrıcalıklarını yeniden kazandı."

Lahey'deki temsilciliğimize ve bu desteği sağlayan tüm üye devletlere en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sonucun elde edilmesinde oynadığı kilit rol, değerli çabaları ve sürekli desteği dolayısıyla kardeş Katar Devleti'ne özel teşekkür ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

Suriye'nin OPCW'deki bazı hakları, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silah kullanımı iddiaları nedeniyle 2021 yılında askıya alınmıştı. Ülkede yönetimin değişmesinin ardından yeni Şam yönetimi, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeniden normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Kaynak: ANKA