Haberler

Suriye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki Tüm Haklarını Geri Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesini kutladı. Suriye Dışişleri Bakanı da bu adımı tarihi olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesini sosyal medya üzerinden kutladı.

Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Suriye'yi, OPCW'deki hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesinden dolayı kutluyorum. Bu, yeni Suriye hükümetinin kaydettiği dikkat çekici ilerlemeyi ve uluslararası topluma sorumlu şekilde angaje olma taahhüdünü yansıtan anlamlı bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Suriye'nin uluslararası konumunu yeniden kazanmasını yansıtan tarihi bir adım kapsamında, bugün üye devletlerin eşi benzeri görülmemiş uzlaşısıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki (OPCW) tüm haklarını ve ayrıcalıklarını yeniden kazandı."

Lahey'deki temsilciliğimize ve bu desteği sağlayan tüm üye devletlere en içten teşekkür ve takdirlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu sonucun elde edilmesinde oynadığı kilit rol, değerli çabaları ve sürekli desteği dolayısıyla kardeş Katar Devleti'ne özel teşekkür ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz."

Suriye'nin OPCW'deki bazı hakları, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silah kullanımı iddiaları nedeniyle 2021 yılında askıya alınmıştı. Ülkede yönetimin değişmesinin ardından yeni Şam yönetimi, uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yeniden normalleştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Kaynak: ANKA
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti

Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem! Meloni'nin kararı dikkat çekti
NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz