Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Suriye Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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