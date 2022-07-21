Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı. AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel Suriye Fırat YPG PKK Güncel Haberler

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