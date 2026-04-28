Suriye'nin İdlib vilayetinde sel nedeniyle bazı evler ve tarım arazileri su altında kaldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle çok sayıda evi ve tarım arazisini su bastı.

İdlib'in doğusundaki Hammimat Dayer köyünde etkili olan yoğun yağışların ardından Siyha Barajı'ndaki toprak setin çökmesi sonucu köyde yaklaşık 100 ev su altında kaldı.

Bölgede su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Atuvim, Talep Tukam, Sita eş-Şarkiyye, Sita el-Garbiyye, el-Beragiti, Humeymat ve Ebu Zuhur gibi birçok yerleşim bölgesinde de tarım arazilerinin zarar gördüğü belirtildi.

Ebu Zuhur sivil savunma ekip lideri Beşşar el-İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde, su seviyesinin yükselmesi üzerine Siyha Barajı çevresinde toprak setleri güçlendirdiklerini ve sahadaki müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Taşkınlardan en çok etkilenen Hammimat Dayer köyünde yaklaşık 140 ailenin yakınlarının yanına ve çevre köylere yönlendirildiğini aktaran İbrahim, 30 ailenin ise geçici barınma merkezi olarak kullanılan okula yerleştirildiğini kaydetti.

Bölge sakinleri yaşadıkları sıkıntıları anlattı

Bölge sakinlerinden Ahmed el-İbrahim ise taşkından önce ilgili kurumlara defalarca başvuruda bulunduklarını ifade ederek, "Setin yıkılmasından yaklaşık 10 gün önce yetkililerden sadece bir metre yüksekliğinde ve 100 metre uzunluğunda bir set yapılmasını talep ettik. Ancak hiçbir yanıt alamadık, sadece söz verildi" dedi.

Köyün ana ulaşım hattı olan yolun da kapandığını aktaran İbrahim, bu yolun bölge halkı için "Can damarı" olduğunu vurguladı.

Temel ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren İbrahim, içme suyuna ulaşamadıklarını belirterek, "Köydeki su içilemez durumda, kuyular tuzlu. Su almak için başka yerlere gitmemiz gerekiyor ancak yollar kapalı" diye konuştu.

Sağlık ve gıda erişiminin de zorlaştığını kaydeden İbrahim, "En yakın büyük yerleşime ulaşmak için yaklaşık 50 kilometre gitmek zorundayız. Acil bir durum olsa bile ulaşım imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

Evlerin de ciddi hasar gördüğünü belirten İbrahim, "Evim tamamen zarar gördü. Nem, tuzlu su ve kötü koşullar nedeniyle yaşanamaz hale geldi. Ayrıca evlerde yılan ve haşere sorunu da arttı" dedi.

Selden etkilenen bölge sakinlerinden Nofa Sellum ise taşkın suların evlerini bastığını ve yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Sivil savunma ekiplerinin bölgeye gelerek aileleri tahliye ettiğini ifade eden Sellum, "Bizi araçlarla evlerimizden çıkardılar. Çocuklarımız için çok korktuk. Aramızda yetimler var ve şimdi nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Barınma ve temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanamadığını dile getiren Sellum, "Evlerimiz yok, hiçbir şeyimiz kalmadı. Yardıma ihtiyacımız var. Su, ekmek, elektrik gibi en temel ihtiyaçlara bile ulaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sel sularının yerleşim alanlarına hızla dolduğunu belirten Mahmud Salih de "Toprak set çöktü ve su tüm evlere yayıldı. 150'den fazla ev zarar gördü, sayının artmasından endişe ediyoruz." dedi.

Sel nedeniyle sivil savunma ekiplerinin müdahale ederek sivilleri tahliye ettiği ifade eden Salih, bölge halkının Hmeymat Dayir Okulu'nda kurulan geçici barınma merkezinde kaldığını aktardı.

Temel hizmetlerin tamamen durduğunu ifade eden Salih, "Su ve elektrik yok. Fırın bile çalışmıyor. Tam anlamıyla acil bir durum içindeyiz." şeklinde konuştu.