Suriye'nin Hama ilinde mühimmatın patlaması sonucu 8 çocuk yaralandı
Hama kırsalında meydana gelen patlamada, savaş kalıntısı mühimmatın patlaması sonucu 8 çocuk yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hama Ulusal Hastanesi'ne sevk edildi.
Suriye'nin Hama iline bağlı kırsal bölgede meydana gelen patlamada 8 çocuk yaralandı.
Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Hama kırsalının batısındaki Ankavi köyünde, savaş kalıntısı bir mühimmatın patlaması sonucu 8 çocuğun çeşitli derecelerde yaralandığını bildirdi.
Yaralı çocukların olayın ardından ilk olarak Sukaylabiye Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocukların, daha ileri tedavi için Hama Ulusal Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Ömer Koparan