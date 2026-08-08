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Deyrizor'da Saldırı: 1 Asker Şehit, 2 Yaralı

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ŞAM (AA) – Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

ŞAM (AA) – Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Deyrizor'un doğusundaki Cedid Bakkara beldesinde ordu birliklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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