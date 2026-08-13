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Deyrizor'da iki toplu mezar bulundu

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Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Suriye'nin Deyrizor ilinde 2 toplu mezar ortaya çıkarıldı.

Suriye Devlet Televizyonu el İhbariyye'nin haberine göre, Ulusal Kayıp Heyeti, ihbar üzerine Deyrizor ilinin Raşafe mahallesi ve doğu kırsalındaki Kaşme Çölü'nde kazı çalışmalarına başladı.

Kazı çalışmaları sonrası toplu mezar olduğu değerlendirilen iki noktada insana ait ceset kalıntıları bulunduğu belirtildi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimin devrilmesinin ardından ülkenin farklı yerlerinde onlarca toplu mezar ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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