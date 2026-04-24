Esed dönemi savaş suçlularına adalet uyarısı

BİRLEŞMİŞ Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, devrik Beşşar Esed dönemi savaş suçlularının adaletten kurtulamayacaklarını belirterek, yakalanmaları konusunda uluslararası topluma yardımcı olmaları çağrısında bulundu.

Olabi, BM Genel Merkezi'nde, 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde düzenlenen katliamın faili Emced Yusuf'un yakalanmasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

"Suriye İçişleri Bakanlığının bitmek tükenmek bilmeyen çabaları sayesinde bugün bu suçlunun bulunup tutuklandığını duyurabiliriz." diyen Olabi, bu suçluların yalnız hareket etmediklerini ve komuta zincirinin üst kademelerine ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi.

Olabi, "Mesajımız çok açık: Kaçabilirsiniz ancak adaletten asla kurtulamazsınız. Suriye, sizi yurt içinde ve dışında takip edecek ve sizi bulmak, tutuklamak ve adaletin önüne çıkarmak için devletler, uluslararası kurumlar ve yargı mekanizmalarıyla birlikte çalışacak." ifadelerini kullandı.

Adalet mücadelesinin eski rejimin devrilmesinden önce başladığını ve bugün Suriye içinde geçiş döneminde kök saldığını dile getiren Olabi, uluslararası topluma da Suriye içindeki ulusal çabalara destek vermeleri çağrısında bulundu.

"Savaş suçlarının ve insanlığa karşı suçların en büyük failleri ülkeden kaçtı ve hiçbir ülke güvenli bir sığınak olmamalı." diyen Olabi, bu failler hakkında bilgi paylaşımı ve ülkesine iadeleri konusunda yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, 2013'te Şam'ın Tadamon Mahallesi'nde gerçekleştirilen katliamın faili Emced Yusuf'u, bugün Hama kırsalındaki köyde yakalamıştı.

Tadamon Katliamı, 16 Nisan 2013'te Esed rejimi güçlerince gerçekleştirilmiş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli çok sayıda sivil infaz edilerek çukura atılmış ve yakılmıştı. Görüntüleri 2022'de ortaya çıkan katliam, Suriye savaşının en kanlı olaylarından biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Islam Doğru
