Suriye Milli Ordusu ve PKK/YPG Arasında Çatışmalar Devam Ediyor
Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Münbiç çevresinde PKK/YPG teröristleri ile çatışmalara devam ediyor. 20 Aralık'tan bu yana artan saldırılar sivillerin evlerini terk etmesine yol açtı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında kurtardığı Münbiç ilçesinin çevresinde saldırılar düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerle çatışıyor.
PKK/YPG'li teröristler, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusuna saldırılar düzenliyor.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta Münbiç'i teröristlerden kurtaran SMO güçleri, ilçenin güneydoğusunda yer alan Tişrin Barajı çevresinde PKK/YPG'li teröristlerle çatışmaya devam ediyor.
Teröristlerin bölgedeki yerleşimlere havan topu saldırıları düzenlemesi nedeniyle siviller evlerini terk ediyor.