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Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Ankara'yı ziyaret edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarihi ziyarete ilişkin, "Türkiye-Suriye ilişkilerinin güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın yarın Ankara'ya geleceğini bildirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye'deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacağını, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceğini ifade etti.

"TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİNE VESİLE OLACAK"

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacağını belirten Altun, "Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İLK ZİYARET SUUDİ ARABİSTAN'A

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti. Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu. Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini dün Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

Suriye lideri Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıÜlkücü Gençlik:

Dönerken vatandaşlarını da yanına alsın

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Haber YorumlarıMGk:

REİS'İN atadığı Suriye Valisi... Kıbrıs, Libya ve Suriye bizimdir Elhamdülillah

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Haber YorumlarıFatih Cömert:

Ülkemizde başına ödül konmuş terörist istemiyoruz

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Haber YorumlarıFatih Cömert:

Terörist culani israile git

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Haber YorumlarıVEFA:

Batağa battıkça batıyoruz. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN yolu uygarlık, çağdaşlık yoludur. Bu bağnaz, yobazlarla ne işimiz olur bizim. Suriye den dolayı ülke ekonomisi mahfoldu, ülke vasıfsız mülteci yuvasına döndü. Yeter artık!

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Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

yapay zeka marifeti ile Ahmet Şarayı netanyahunun yanında gösteren videoyu paylaşmış içimizdeki bir baasçı:)) ya bakın gördünüz mü israilin adamı diyor. koca kafalar vardı eskiden tv de. birinin bedenine başkasının koca kafası monte edilir espri yapılırdı. ahmet şarayı netanyahu ile gösteren videoyu paylaşan bizim baasçılar da zerre kafa yok yemin ederim. ama onu bile yiyenleri vardır, eminim. nasıl akıl tutulması içindeler farkında değiller. yazık

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bir müslüman, gavur istiyor diye kardeşine yüz çevirmez.“Müslüman, müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir.'' MÜSLÜMANSAN, PEYGAMER BÖYLE DİYOR.

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Haber YorumlarıGhostyEis:

eyvallah gel baba

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Haber YorumlarıMedeni Bingöl:

Deaşın devamı geliyor

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Haber YorumlarıSerap Akyildiz:

nerede yobaz cag dışı insanlar var onlar geliyor

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