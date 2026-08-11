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Suriye'den Kolombiya'ya Golan Tepeleri Tepkisi

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ŞAM (AA) – Suriye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığı yönündeki kararını kınayarak, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu bildirdi.

ŞAM (AA) – Suriye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığı yönündeki kararını kınayarak, bu adımın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı olduğunu bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos'ta yayımladığı ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde sözde "İsrail egemenliğini" tanıyan kararının en sert şekilde kınandığı belirtildi.

Golan Tepeleri'nin Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Kolombiya'nın tutumunun BM Şartı'na, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarına, "toprakların güç yoluyla elde edilemeyeceği" ilkesine ve BM Güvenlik Konseyinin 1981 tarihli 497 sayılı kararına aykırı olduğu ifade edildi.

Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki haklarına yönelik uluslararası desteğin arttığı belirtilen açıklamada, BM Genel Kurulunda "Suriye Golan Tepeleri" başlıklı kararı destekleyen ülke sayısının 2024'te 97 iken 2025'te 123'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırı ve ihlallerinin devam etmesi de kınanarak, devletler ve uluslararası kuruluşlara "uluslararası hukuka ve BM kararlarına uyma sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve haklarını savunma amacıyla meşru diplomatik ve hukuki yolları kullanmayı sürdüreceği ifade edildi.

Kolombiya hükümeti, işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde "İsrail egemenliğini" tanıdığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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