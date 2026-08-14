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Suriye’den İran’a Tanker Krizine Kınama

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Suriye, İran'ın BAE'ye ait ADNOC tankerlerini Hürmüz Boğazı'nda hedef almasını kınayarak uluslararası hukuk ve deniz seyrüsefer özgürlüğü ihlali olduğunu, bu eylemin bölgedeki gerilimi artırabileceğini belirtti.

Suriye, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'ne (ADNOC) ait iki tankeri Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında hedef almasını kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ADNOC'a ait iki tankeri hedef almasının uluslararası hukuk kurallarının ve deniz seyrüsefer özgürlüğü ilkelerinin açık ihlali olduğu belirtildi.

Suriye'nin BAE ile dayanışma içinde olduğu ve ticari gemiler ile enerjiyle bağlantılı tesislerin hedef alınmasını kesinlikle reddettiği ifade edilen açıklamada, bu tür eylemlerin bölgede gerilim ve istikrarsızlığı artırabilecek "tehlikeli bir tırmanış" oluşturduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası hukuka ve deniz seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulunuldu.

BAE Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan yazılı açıklamada, ulusal petrol şirketi ADNOC'a ait iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında İran tarafından hedef alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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