Suriye İçişleri Bakanlığından Türkiye'ye taziye mesajı

Güncelleme:
Suriye İçişleri Bakanlığı, Yalova'da terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışmada şehit olan polisler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk İçişleri Bakanlığına, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın işlediği bu suçun, bölge ülkelerinin genel istikrarı açısından taşıdığı tehlikeye dikkat çekildi.

Bakanlık ayrıca terör örgütleriyle mücadelenin sürdürülmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Açıklamada, sivillerin korunması, güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'daki operasyonda DEAŞ'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin yaralandığını bildirmişti.

Bakan Yerlikaya, 6 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
