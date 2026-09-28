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Suriye İç Güvenlik Güçleri, işkence ve öldürme suçlamasıyla es-Seccen'i yakaladı

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Suriye İç Güvenlik Güçleri, devrik rejim döneminde Hava İstihbarat Şubesi'nde görev yapan Hasan Halef es-Seccen'in yakalandığını duyurdu. El-İhbariye'ye göre es-Seccen, devrim yıllarında sivillere işkence ve öldürmeyle suçlanıyor; operasyon ayrıntıları paylaşılmadı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri, devrik rejim döneminde Hava İstihbarat Şubesi'nde görev yapan Hasan Halef es-Seccen'in yakalandığını duyurdu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İç Güvenlik Güçleri, es-Seccen'in Suriye devrimi yıllarında sivillere işkence yapmak ve öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Haberde, es-Seccen'in yakalanmasına ilişkin operasyonun detaylarına yer verilmedi.

Kaynak: AA
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