Suriye: Irak sınırında Hizbullah'a ait silah ve füze sevkiyatı engellendi

Suriye İçişleri Bakanlığı, ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini bildirdi.

Bakanlıktan Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, özel birliklerinin Suriye-Irak sınırından kaçak olarak gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediği belirtildi.

Düzenlenen operasyonla ilişkin ilk incelemelerin tamamlandığı, söz konusu silah ve füzelerin " Lübnan'da Hizbullah'a sevk edilmesinin amaçlandığı" kaydedildi.