Suriye Halk Meclisi Başkanlığına Abdülhamit Avvak seçildi

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından toplanan Halk Meclisinde, Başkanlığa Abdülhamit Avvak seçildi.

Eski rejimin ardından ilk kez düzenlenen Halk Meclisi oturumunda Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Oylamada Abdülhamit Avvak 99, Müeyyed Kabalavi 75, Muhammed Korej ise 31 oy aldı.

Buna göre Meclis Başkanlığına seçilen Avvak, yemin ederek görevine başladı.

Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği kaydedildi.