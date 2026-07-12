Suriye Halk Meclisi Başkanlığına Abdülhamit Avvak seçildi
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez toplanan Halk Meclisi'nde başkanlığa Abdülhamit Avvak seçildi. Avvak 99 oy alırken, rakibi Kabalavi 75, Korej ise 31 oy aldı. Meclis'in görev süresi 30 ay olarak belirlendi.
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından toplanan Halk Meclisinde, Başkanlığa Abdülhamit Avvak seçildi.
Eski rejimin ardından ilk kez düzenlenen Halk Meclisi oturumunda Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Oylamada Abdülhamit Avvak 99, Müeyyed Kabalavi 75, Muhammed Korej ise 31 oy aldı.
Buna göre Meclis Başkanlığına seçilen Avvak, yemin ederek görevine başladı.
Suriye'nin geçiş dönemi yönetimi kapsamında oluşturulan Halk Meclisi'nin görev süresinin 30 ay olarak belirlendiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Ömer Koparan