Suriye Geçiş Hükümeti Noel'i Resmi Tatil İlan Etti
Suriye'nin geçiş hükümeti, Hristiyanların Noel'ini resmi tatil olarak belirleyerek 25-26 Aralık tarihlerinde devlet dairelerinin kapalı olacağını duyurdu.
(ANKARA) - Suriye'nin geçiş hükümeti, ülkedeki Hristiyanların Noel'ini resmi tatil ilan ederek, devlet dairelerinin 25-26 Aralık günlerinde kapalı olacağını duyurdu.
Suriye'yi fiilen yöneten Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) kontrolündeki Suriye'nin geçiş hükümeti, Noel'i resmi tatil ilan etti. Hükümet aynı zamanda, devlet dairelerinin 25-26 Aralık tarihlerinde kapalı olacağını duyurdu.
Kaynak: ANKA / Güncel