Suriye Geçiş Hükümeti, Esad Milislerine Karşı Operasyon Başlattı

(ANKARA) - Suriye devlet haber ajansı SANA, geçiş hükümeti kolluk kuvvetleriyle Aleviler ve azınlıklar ile Esad rejimi sempatizanı bazı gruplar arasında çıkan çatışmalar üzerine geçiş hükümetinin Tartus'ta güvenliği sağlamak için Beşar Esad milislerine karşı bir operasyon başlattığını duyurdu.

Suriye geçiş hükümetinin İçişleri Bakanlığı, Şam kırsalında 'yasadışı silahların toplanacağını' açıkladı. Ancak Şam kırsalındaki Kudsiye'de yürütülen 'güvenlik operasyonu' sırasında çatışmalar yaşandı. Bunun üzerine geçiş hükümetine bağlı Askeri Operasyonlar Müdürlüğü, Kudsiye'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ardından Savunma Bakanlığı da aranan kişilerin silahlarıyla birlikte teslim olmaları için dört günlük süre tanıdı.

Suriye devlet haber ajansı SANA ise tüm bu gelişmelerin ardından yayınladığı haberde, "Askeri Operasyonlar Dairesi, İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde, güvenlik ve istikrarı kontrol altına almak ve Tartus kırsalındaki orman ve tepelerde Esad milislerinin kalıntılarına müdahalede bulunmak için bir operasyon başlattı" ifadelerini kullandı.

'Mezhepçi nitelikteki' haberlerin yayınlanması yasaklandı

Bu arada Suriye'de geçiş hükümetinin Enformasyon Bakanlığı, 'mezhepsel nitelikteki her türlü haber içeriğinin' dolaşımını veya yayınlanmasını yasakladığını duyurdu. Bakanlık Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ulusal birliği güçlendirmek ve Suriye dokusunu tüm bileşenleriyle korumak amacıyla, Suriye halkının bileşenleri arasında bölünme ve ayrımcılık tohumları ekmeyi amaçlayan mezhepçi nitelikteki her türlü medya içeriğinin dolaşıma sokulması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır."

Suriye'de dün Humus, Hama, Tartus ve Lazkiye'de Aleviler ile azınlıklar ve Esad rejimi sempatizanı olduğu iddia edilen bazı gruplar, protesto gösterileri düzenlemiş, geçiş hükümeti de "Suriye'nin güvenliğini baltalayanlara sert müdahale edileceğini" duyurmuştu.