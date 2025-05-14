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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şara'nın Trump'la görüşmesini "tarihi" olarak nitelendirdi

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şara'nın Trump'la görüşmesini
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "tarihi bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "tarihi bir görüşme" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD Başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la tarihi bir görüşme gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan, Suriye ve ABD Dışişleri Bakanlarının da katıldığı toplantının başlıca gündem maddesinin, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması, yeniden inşa süreci ve bölgesel istikrarın sağlanması olduğu belirtildi.

Trump'ın, bu kritik dönemde Suriye halkına destek verdiği vurgulanan açıklamada, Şara'nın da bölgesel ve uluslararası destekten dolayı memnuniyetini dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Bin Selman'ın da bu adımın bölgesel istikrara yönelik önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Suriye-ABD işbirliği çerçevesinde terörle mücadele ve istikrarı engelleyen Suriyeli olmayan silahlı grupların bitirilmesi konusunda işbirliği konularının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, ikili koordinasyonun takibi ve varılan anlaşmaları güçlendirmek amacıyla Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
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