Suriye Dışişleri Bakanı Eş-Şeybani, Untso Orta Doğu Misyonu Başkanı'nı Kabul Etti; Suriye'nin Güneyindeki İsrail İhlalleri Görüşüldü

(ANKARA) - Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Şam'da Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) Orta Doğu Misyonu Başkanı Tümgeneral Patrick Gouchat ile görüştü. Görüşmede, Suriye'nin güneyindeki İsrail ihlallerinin belgelenmesi ve iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, bugün ülkenin başkenti Şam'da Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) Orta Doğu Misyonu Başkanı Tümgeneral Patrick Gouchat'ı kabul etti.

Toplantıda, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, bölgede istikrarı desteklemek ve sükuneti sağlamak amacıyla, misyonun Suriye'nin güneyindeki İsrail ihlallerini belgeleme rolü ele alındı ve mevcut iş birliği ve koordinasyonu geliştirme yolları vurgulandı.

