Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye, Suudi Arabistan ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak bölgesel güvenlik ve işbirliği konularını ele aldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Şeybani ile Fidan arasındaki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ile bölgedeki güvenlik ve askeri durum ele alındı.

Bakanlar, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak şekilde iletişim kanallarının güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Şeybani ile Safedi'nin görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeler değerlendirilirken, özellikle bölgesel güvenlik ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliği konuları öne çıktı.

Taraflar, gerilimin azaltılmasına yönelik çabaların desteklenmesi ve ortak diplomatik çalışmaların güçlendirilmesi için koordinasyonun önemini vurguladı.

Şeybani ile Faysal bin Ferhan arasındaki görüşmede de ikili ilişkiler ve çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi masaya yatırıldı.

Taraflar, iki ülkenin çıkarlarına ve bölgenin istikrarına hizmet edecek şekilde koordinasyonun sürdürülmesi konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
İran savaşın sona ermesi için somut garanti istiyor! İşte ABD'ye sunulan ilk şart

Savaş bitiyor mu? Gözlerin çevrildiği İran cephesinden açıklama var
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
Türk fenomenin acı sonu! Mezarını bile paylaştılar

Türk fenomenin acı sonu! Duyanlar "Ne derdi vardı?" diye soruyor
Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar 'Yok artık' diyor

Gram altın için çılgın senaryo! Duyanlar "Yok artık" diyor
Bursa'da özel ekibin 7 yıl sonra bulduğu kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı

7 yıl sonra bulunmuştu! Kayıp çocuğun DNA sonucu çıktı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı

BİM'de biberin fiyatını görenler reyondan koşar adımlarla uzaklaşıyor
Vatandaş isyan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim

Vatandaş isyan etti, Erdoğan devreye girdi: Talimatları verdim