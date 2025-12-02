Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, ABD'li Temsilci Barrack'la ikili iş birliğinin güçlendirilmesini görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Şam'da bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı. Trump'ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklamalar ve son gelişmeler de gündemdeydi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Tom Barrack ile pazartesi günü bir araya gelmişti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Şeybani de hazır bulunmuştu.

Pazartesi günü, Truth Social platformunda yayımlanan bir paylaşımda Trump, İsrail'e Şam ile "güçlü ve samimi bir diyalog" sürdürmesini ve "Suriye'nin refah içinde bir devlete dönüşmesine engel olacak hiçbir şeyin" yaşanmamasını talep etmişti.

Trump'ın hamlesi, Suriye'nin güneyindeki Şam kırsalında yer alan Beyt Cin köyüne İsrail'in ihlallerinin ardından geldi.

Suriye'nin güneyinde Cebel-i Şeyh (Hermon Dağı) eteklerindeki ve Golan ile İsrail sınırına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Beyt Cin köyü sakinleri, 28 Kasım'da İsrail devriyesinin köye girip 3 kişiyi kaçırma girişimine karşı koymuştu.

Çatışmada 3'ü subay 6 İsrail askeri yaralanmış, İsrail ordusu misilleme olarak köye hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.???????

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
